Quel est le « prix » des clubs du football français ?

C’est fort bien indiqué dans le sujet dédié, et qui détaille la méthodologie : « Le véritable prix d’un club demeure celui proposé par un acheteur et accepté par le vendeur. » Comme pour un transfert de joueur, le reste n’est qu’estimation et plusieurs pistes d’analyses sont toujours possibles. Celle développée par l’Observatoire du Sport Business, pour le « FC Value 2020 », vise à mesurer la valeur des clubs de l’élite du foot français. Où, pour le formuler différemment de déterminer ce que pourrait coûter à des investisseurs la reprise d’une formation.

OM, FCGB, ASSE… Souvent des rumeurs de reprises dans le foot

Dernièrement, l’OM y a été sujet. Cela se murmure aussi aux Girondins de Bordeaux, après la fin de saison tendue et la séparation des actionnaires du départ, King Street et GAPC. A l’AS Saint-Etienne également, la direction avait un temps mandatée une banque d’affaire, afin de trouver de possibles repreneurs. La Ligue 1 évolue, la valorisation de ses acteurs également, mais ni au même rythme, ni dans de mêmes économiques. Le travail de l’Observatoire du Sport Business (ici détaillé), repose sur le chiffre d’affaire des clubs « coefficienté », selon les performances sportives, la valeur marchande de l’effectif, la notoriété et base de fans, les actifs. Les CA sont ceux de la saison 2019, les derniers officiellement partagés par la Ligue de football, il est certain que le classement évoluera à la prochaine édition, plutôt vers la base.

⚽️ Combien valent les principaux clubs de football 🇫🇷 ?

Nous avons essayé d’y répondre via une méthodologie spécifique (👉https://t.co/z8CfRxQBoL) qui fait ressortir le Top 5 suivant:

1⃣ #PSG – 1,837 Mds

2⃣ #OL – 526 M€

3⃣ #OM – 232 M€

4⃣ #ASM – 170 M€

5⃣ #staderennais 100 M€ pic.twitter.com/1njJGTi7dv — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) August 21, 2020

Le PSG est estimé 100 fois plus cher que le Nîmes Olympique

Car devant, le PSG est une solide entreprise, qui flirte avec les 2 milliards d’euros. Et vaut plus de cent fois le Nîmes Olympique, vingtième et dernier club du classement. Au total, les vingt clubs de foot de France les plus chers cumulent près de 3,7 milliards d’euros, pour une moyenne à près de 185 millions d’euros. Comme l’estimation de l’AS Monaco, quatrième au classement 2020.