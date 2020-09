Que sera le classement final de L1 selon les stats prédictives ?

Le PSG à nouveau champion de France, l’OM au pied de l’Europe< et Reims en playoffs pour la Ligue 2, telles sont les prévisions de FiveThirtyEight, une plateforme de prédictions, qui détermine chaque saison les résultats probables des clubs de 39 championnats de football dans le monde. Cette année encore, l’analyste web use de ses algorithmes dans le but d’essayer de dresser une image, de ce que sera le classement de Ligue 1 à la fin de la saison 2020-21.

PSG champion, OM et ASSE aux portes de l’Europe

Les statistiques ont donné, après la 4ème journée de Ligue 1 , leurs estimations pour la fin de cette saison 2020-21. Datée du 20 Septembre, la dernière mise à jour de FiveThirtyEight prédit, sans grand étonnement, le PSG vainqueur de cette édition de L1, avec 80% de chances. De quoi être serein. Ce résultat est sa plus grande certitude pour le championnat à venir, qui devrait renfermer quelques surprises. Le site d’analyse voit en effet l’ASSE, actuellement en tête, terminer 9ème en mai prochain, et n’évalue ses chances d’accéder à la Ligue des Champions qu’à 7%. C’est moins de probabilités que l’OM et ses 18%, qui devrait néanmoins échouer à la 6ème place, aux portes de l’Europe, selon l’algorithme. Plus surprenant encore, Reims, en qualifications de l’Europa Ligue cette année, se situe tout en bas de cette estimation, à la 18ème place du championnat, avec une chance sur quatre de jouer les playoffs pour la 2ème division.

Une méthode scientifique pour prédire des résultats sportifs

FiveThirtyEight publie ses prédictions depuis 2017. Après chaque journée de championnat, les cartes sont redistribuées et l’algorithme se met à jour en adaptant ses prévisions, réalisées à partir du « Soccer Power Index » (SPI) d’ESPN. Le SPI regroupe les informations de chaque équipe pour leur attribuer une note offensive et une note défensive, présageant le vainqueur en fonction des notes des deux équipes s’affrontant. Même s’il est très élaboré, cet outil n’est qu’un indicateur, qui essaye au mieux de deviner, mais laisse au sport son imprévisibilité qui le rend si unique.