Les effectifs de Ligue 1 qui valent plus cher qu’en début de saison

Août 2019. La saison de Ligue 1 débutant, nous avions dressé le classement des équipes, en fonction de la valeur estimée de leurs collectifs. Données prises sur la plateforme spécialisée, Transfermarkt. Précision d’importance pour la suite, notamment pour justifier le cas du FC Nantes, le championnat a commencé avant que le mercato ne soit terminé. Mi-saison est passée, quelles équipes se sont bonifiées au cours de la première moitié ?

Le PSG valorisé à plus du milliard d’euros pour la première fois

La quasi-totalité! Sauf Amiens et le FC Nantes en dépit des résultats sportifs convaincants, de Christian Gourcuff et ses hommes. Les Canaris ont perdu sur la fin du marché, Lucas Lima puis Valentin Rongier. Cela explique l’estimation à la baisse de l’équipe de 5,15 %, à 92,65 millions en ce mois de janvier 2020. Nantes a le 12e effectif le plus cher de la Ligue 1. Et le PSG le premier, pour la première fois valorisé au-delà du milliard d’euros par Transfermarkt. Il ne l’était pas au commencement de la saison, il progresse de 2,64 %.

Le LOSC enregistre la plus forte valorisation et double l’OM

C’est au LOSC que l’augmentation est la plus forte : + 64,2 %. Avec une explication double : les renforts tardifs d’abord, de Renato Sanches notamment. Et l’émergence d’individualités fortes, qui explosent les stats sur le terrain et les chiffres du marché, à l’exemple de Victor Osimhen. Le collectif lillois est désormais valorisé au-delà de celui de l’OM, en quatrième plus cher de France. A Marseille la hausse est plus faible (+ 8,85 %) entre août 2019 et janvier 2020. Dans des proportions plus proches de celles Monaco (+ 6,67 %) et de l’OL (+ 12,35 %) pour les deux équipes qui suivent après le PSG.

D’après nos observations relevées sur ces cinq derniers mois, la valeur marchandes des vingt équipes de la Ligue 1 cumulées est passée de 3,198 milliards d’euros, à 3,656 milliards. Soit une progression d’ensemble 14,29 %.

La valeur marchande en transfert des collectifs de la L1, en août 2019 vs janvier 2020

Club Valeur marchande en septembre Valeur marchande en février Différence Lille OSC 162,2 M€ 266,6 M€ + 64,2 % Stade Brestois 29 32,25 M€ 51,85 M€ + 59,38 % Stade Rennais 112,24 M€ 172,6 M€ + 53,57 %