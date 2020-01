Ce que les clubs français ont gagné de la C1 sur la décennie

Rideau sur la dernière décennie, elle s’est achevée cette nuit de mardi à mercredi, avec le passage en 2020. Dix ans comme autant de campagnes sur la scène de la Ligue des champions, avouons-le rarement fructueuses sur le plan sportif hormis des demi-finales pour l’OL en 2009-10 et l’AS Monaco en 2017. Souvent présentes en C1, ces deux équipes campent le podium de celles qui, en France, ont remporté le plus d’argent grâce à la lucrative compétition.

PSG, OL et AS Monaco sur le podium des équipes françaises

Lyon et Monaco se talonnent avec 221,508 M€ en six participations pour les Gones et 214,857 M€ pour cinq campagnes européennes de l’ASM. Presque six avec une élimination en phase de barrages contre Valence, en 2016. Devant, il y a le PSG, en nombre de participations sur la décennie (7), autant qu’au cumul des primes de l’UEFA gagnées. Cela fait une moyenne de 52,45 millions par édition, dont la dernière 2018-19 fut un record à 85,795 M€.

L’OM est proche de la moyenne nationale sur la décennie achevée

Outres ces trois formations incontournables ces dernières saisons, six autres équipes nationales ont gagné de l’argent de la C1. Comme l’OGC Nice en 2017, sans pour autant réussir à se qualifier pour la phase finale. Au total selon nos relevés calculés par nos soins, les équipes hexagonales cumulent un peu plus du milliard d’euros reçus de l’UEFA derrière le tournoi. Cela fait une moyenne à près de 115 millions d’euros, non loin de ce que l’OM a remporté en quatre saisons de présence ; la dernière remontant à l’exercice 2013-14.

Deux campagnes européennes pour le LOSC depuis l’édition 2010

Le LOSC en plus, cinq clubs ont joué au moins deux éditions de la Ligue des champions, depuis celle de 2010 à la dernière conclue sur la victoire de Liverpool. Le détail pour chacune est résumé ci-dessous

Ce que les clubs français ont gagné en Ligue des champions depuis la saison 2009-10

1. PSG = 367,175 M€

2. OL = 221,508

3. AS Monaco = 214,857 M€

4. OM = 101,784 M€

5. LOSC = 41,685 M€

6. Montpellier HSC = 32,352 M€

7. Girondins de Bordeaux = 30,106 M€

8. AJ Auxerre = 13,720 M€

9. OGC Nice = 10,244 M€