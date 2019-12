OM, Stade Rennais, FCGB : Leurs gains détaillés de la Ligue Europa 2018-19

De retour dans la compétition qui les avait vu se hisser en finale une saison auparavant les joueurs de l’OM n’ont cette fois pas brillé en Ligue Europa. A l’occasion de l’édition 2018-19 dernière, que les Phocéens ont disputé en présence du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux pour deux autres clubs français alignés. L’UEFA a publié le détail de la dotation finale pour chaque club, et Marseille cette fois, s’en tire avec la portion presque minimale.

Récompense sensiblement identique pour l’OM et les Girondins de Bordeaux

Chiffrée par l’UEFA, la dernière Ligue Europa rapporte 12 184 740 euros à l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1. C’est-à-dire autant ou un chouïa moins que les Girondins de Bordeaux, à 12 499 457 €. L’Olympique de Marseille et le FCGB sont tombés dès la phase de groupes du tournoi. Le Stade Rennais est allé plus loin, en se qualifiant pour le premier huitième de finale de son histoire, non sans avoir bousculé les Gunners d’Arsenal.

Le Stade Rennais s’en tire à un peu meilleur compte au bout de cette Ligue Europa

Cette performance unique vaut aux Bretons, une récompense financière chiffrée 19 600 379 euros. Ceci, à l’addition des primes en compétition, de la part de coefficient et de celle du marketpool de l’audiovisuel. Elle demeure néanmoins plus de deux fois inférieure aux gains promis à Chelsea. Les Bleus, vainqueurs finaux du tournoi, remportent 46 378 913, et 38 995 743 au dauphin, Arsenal.