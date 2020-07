Pourquoi le CBD séduit de plus en plus d’athlètes ?

Alors que le CBD, aussi appelé cannabidiol, a le vent en poupe, les sportifs de haut niveau se mettent de plus en plus à l’utiliser dans un cadre professionnel et personnel. Comment expliquer cet engouement pour cette substance issue de la plante de cannabis ? Quels sont les réels effets pour le sportif ? Retour sur ces interrogations.

Bienfaits du CBD dans le cadre du sport

Il existe de nombreux bienfaits du CBD dans le cadre d’une pratique sportive. Par exemple, aux États-Unis, c’est une substance recommandée aux sportifs en cas de douleurs chroniques. En France, le réflexe n’est pas aussi immédiat, mais tend à se démocratiser. L’un des principaux atouts pour le sportif, c’est que le CBD contribue à la régénération cellulaire, autrement dit, cela retarde le vieillissement des cellules. Concrètement, cela permet à l’organisme de rester plus jeune, actif et dynamique en éliminant plus rapidement les radicaux libres.

Parmi les autres bienfaits intéressants, le CBD contribue à réduire la sensation de stress, de nausées ou de vomissements, ce qui est idéal pour mieux gérer ses émotions. Les grands sportifs étant généralement confrontés à d’importants défis, il est important qu’ils soient en pleine possession de leurs moyens avant de se lancer dans la compétition.

Quand les célébrités s’y mettent

Il n’est pas rare que les célébrités affichent leur routine beauté à base de CBD, en partageant leurs stories Instagram. Même chose avec les professeurs de sport, premiers ambassadeurs de produits de soin et d’entretien. C’est surtout dans le milieu du basket, du cyclisme et du football que le CBD est fortement recommandé : sports collectifs et sportifs individuels sont donc concernés. En effet, le CBD possède des propriétés psychoactives, qui ont un effet positif sur l’esprit : c’est donc ce que recherchent des sportifs de haut niveau, pour avoir de bonnes performances seuls, ou en équipe.

Au-delà des bienfaits immédiats sur le corps, l’esprit et le mental des sportifs, le CBD constitue également une routine beauté idéale pour avoir une peau nette, qui est souvent une source de revenus supplémentaires pour les sportifs faisant des publicités.

Le CBD a donc tous les avantages possibles, mais pas que.

Athlètes et performance

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le CBD n’est en rien une substance illégale, bien au contraire. Alors que le cannabis au sens récréatif (c’est-à-dire celui qui se fume) contient des doses importantes de THC, la cellule hallucinogène, le CBD n’en contient pas du tout. C’est pour cette raison qu’il est tout à fait légal d’acheter et de consommer du CBD : il n’est alors pas difficile pour des sportifs de devenir ambassadeurs de ce type de produits, après en être des consommateurs.

L’autre avantage du CBD, c’est qu’il peut se consommer comme complément alimentaire : avec une alimentation plus que régulée et une assiette réglée au gramme près, le sportif peut, à loisir, consommer des gélules à base de CBD pour agir sur son transit intestinal ou sa fatigue passagère, sans pour autant ressentir le moindre effet secondaire.

Finalement, l’usage du CBD au quotidien permet de booster la performance du sportif, sans perturber son rythme habituel, garant de sa réussite sportive.