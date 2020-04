PSG – Ça coûte combien de recruter Hamari Traoré (Stade Rennais) ?

Avec le départ qui se profile de Thomas Meunier, le Belge étant en fin de contrat à la fin de cette saison, le PSG va se retrouver dépourvu de joueurs, sur le flanc droit de la défense. Seul Colin Dagba est naturel au poste, il manque au club de la capitale un à deux renforts et plus d’expérience pour équilibrer l’effectif. Selon L’Equipe ce mercredi, Paris lorgne sur Hamari Traoré, au Stade Rennais.

Le PSG prospecte à Rennes pour du renfort à droite

L’international malien (24 sélections) âgé de 28 ans a déjà évolué à Paris, mais pour le compte de l’autre club de la ville, le Paris FC. Il n’y a fait qu’un passage éphémère, avant de partir pour la Belgique (Lierse), puis de se révéler en France, à Reims d’abord (de 2015 à 2017) et Rennes depuis. D’un Stade à l’autre, l’indemnité de son transfert est estimée à 2,4 millions d’euros. Il est valorisé à plus désormais. Hors contexte du Coronavirus qui fragilise l’équilibre du mercato, il est donné à 6 millions environ par Transfermarkt et de 7 à 10 millions pour le Centre international d’étude du sport.

Encore une saison pleine sous contrat au Stade Rennais

Cela, pour compenser l’unique saison restante au contrat du joueur. Hamari Traoré a signé quatre ans avec le Stade Rennais, jusqu’au 30 juin 2021. Compte tenu de l’intérêt qu’il suscite, notamment du Paris Saint-Germain, il n’est pas sûr qu’il souhaite prolonger. A moins que Rennes ne décroche la Ligue des champions, in fine ; les Bretons étaient sur le podium de la Ligue 1, troisièmes, avant l’arrêt des compétitions. Le salaire de Hamari Traoré, n’est pas connu, mais il est estimé à moins de 60 000 euros bruts mensuels sans les primes. Il sera très probablement revalorisé à la fin de la prochaine fenêtre des transferts. Hamari Traoré est, enfin, le frère aîné d’Adama, milieu offensif de l’AS Monaco en prêt à Metz, cette saison.