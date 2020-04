PSG et OL ont reçu la bourse de la finale de la Coupe de la Ligue

Le vainqueur devrait déjà être connu, c’est normalement ce 4 avril que le PSG devait croiser le fer avec l’OL, en finale de la Coupe de la Ligue 2020. L’histoire, on la connait malheureusement tous, en raison du contexte actuel, le sport est à l’arrêt et rien n’assure qu’il y aura un vainqueur, à cette édition. En attendant, en qualité de derniers clubs rescapés du tournoi, Paris et Lyon méritaient leur prime.

En attendant de savoir si elle sera disputée, le #PSG et l’OL ont touché leur dotation en tant que finalistes de la CDL : soit 2 298 000 € — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 29, 2020

2,298 M€ versés au PSG et à l’OL

Elle viendrait de leur être versée, d’après l’information du journaliste RCM Sport, Loïc Tanzi relayée sur Twitter. Il évoque le versement d’un bonus de 2,298 millions d’euros à chacune des deux équipes. C’est-à-dire l’équivalent promis par la Ligue de football aux commandes du tournoi, pour une place au rendez-vous final, au Stade de France. Faute de vainqueur, les 2 872 000 euros qui devaient lui être attribué, ne seront peut-être jamais distribués.

Strasbourg dernier vainqueur de l’histoire de la coupe de la Ligue ?

Pire, alors que le format peine à trouver son public et les annonceurs, saison après saison, il ne sera pas reconduit au prochain exercice, ni les suivants à court terme. Si bien que le Racing Club de Strasbourg, lauréat en 2019, sera peut-être le dernier vainqueur de l’histoire du tournoi.