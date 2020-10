PSG : Les salaires des joueurs parisiens cette saison 2020-21

Un mercato qui en dit plus de la réalité économique au PSG, en pleine crise pandémique. Solide, le club champion de France l’est toujours, mais il essuie les effets des matches à huis clos de plein fouet. Et il dépend de ses sponsors dont le principal, Accor (secteur de l’hôtellerie), subit de plein fouet le contexte. Sans parler des droits de la télé et des difficultés concédées, par le groupe Mediapro. Cela faisant que cet été, Paris a soulagé sa masse salariale, avec les départs d’Edinson Cavani (à Manchester United) et de Thiago Silva (Chelsea), anciennement troisième et quatrième plus gros contrats de l’effectif.

Le PSG a perdu deux de ses plus gros salaires

Pour combler les manques dans son collectif, le PSG est resté résolument sage, si l’on considère que les opérations qu’il a noué, ne l’ont été que sous la forme de prêts, hormis la levée de l’option d’achat pour Mauro Icardi et la suite donnée au gardien Sergio Rico. Conséquemment, la masse salariale devrait baisser ; elle était légèrement supérieure à 370 millions d’euros, en 2019 et pesait un peu plus de la moitié des revenus opérationnels du club. Ce qui en Ligue 1 est une performance.

Des prêts pour se renforcer cet été sur le marché

Les recrues prêtées, pour toutes, ont des salaires dans leurs équipes respectives inférieurs à la moyenne du vestiaire parisien, cette saison 2020-21. C’est toujours Neymar, devant Kylian Mbappé, qui domine le groupe, avec pour le Brésilien, 35 millions d’euros net ou près de 49 millions bruts, puisque les estimations des salaires à découvrir dans le tableau en page suivante, sont ainsi exprimés. Contractuellement parlant, et exception faite des joueurs prêtés, ils sont quatre à disputer leur dernière saison au club, si rien n’évolue d’ici au 30 juin pour eux : Juan Bernat, Julian Draxler, Angel Di Maria et Jesé Rodriguez

Les salaires des joueurs du PSG cette saison 2020-21