PSG, OL ou Man City : Après tirage, qui va gagner la C1 selon les bookmakers ?

Ce sera le Borussia Dortmund pour le PSG, et la Juventus Turin, à affronter pour l’OL. Pas facile ce tirage au sort pour les deux clubs français, toujours qualifiés au stade des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et surement plus compliqué encore pour Lyon, qui se déplacera au retour. S’ils ont des chances d’aller plus loin, il est peu sûr que l’un ou l’autre finisse au bout. Les bookmakers du pays ne les croient pas capables.

L’OL est le moins favori, le PSG a plus de chances de briller

l’Olympique Lyonnais clairement, à plus de 150 la cote moyenne (parfois jusqu’à 250 chez certains opérateurs), le club des Gones est le moins favori des seize formations restantes en compétition. Ça, c’est dit. Paris a plus de chances, la cote moyenne attribuée au collectif de Thomas Tuchel est de 7 contre un. Comprendre que 7 euros sont à gagner, pour un de misé. Mais il y a devant le champion de France, plusieurs équipes avec parfois de biens meilleures considérations.

Malgré le tirage, Manchester City a petite cote donc gros espoirs de s’imposer

En balance avec le Bayern Munich, Paris suit le FC Barcelone, à le cote de 5,6. En dépit d’avoir à affronter l’Atlético Madrid, Liverpool se hisse deuxième de la hiérarchie, à 4,8 et c’est Manchester City qui a le plus haut degré de confiance chez les bookmakers de France. Malgré le tirage compliqué pour eux, face au Real Madrid de Zidane, ils ont la cote la plus basse (à 4,2) – donc la plus probable – de gagner cette C1, saison 2019-20.