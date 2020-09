PSG – OM : Combien ça coûte 5 rouges et 14 jaunes aux clubs ?

Dire qu’il y avait de la tension ce dimanche soir, sur la pelouse du Parc des Princes est un euphémisme. Un chiffre résume l’électricité ambiante, à l’occasion du Clasico, PSG – OM : 19, comme le nombre de cartons distribués de part et d’autre, par M. Brisard, l’arbitre des débats. Dans le détails, ce dernier a donné 6 avertissements et expulsé trois joueurs du côté parisien, et 8 jaunes plus deux rouges, à des joueurs Marseillais.

Pluie de cartons au Parc entre le PSG et l’OM

Dans le foot, qui dit carton dit sanction. Sportive, bien sûr, mais aussi financière, une fois le match fini. la Ligue devra se pencher a posteriori sur les images, pour décider ou non de peines plus graves, notamment pour les faits de « racisme » indiqué par Neymar, à son encontre. Sinon, elle appliquera le barème prévu en pareil cas, qui force les clubs à payer les « biscottes », quelle que soit la couleur.

Un match à 1 450 euros juste sur les cartons sortis

C’est 50 euros pour le jaune et 150 euros le rouge. Soit un total cumulés par les acteurs, ce dimanche, de 1 450 euros à payer à la commission ad hoc, à part quasiment égales : 750 au collectif parisien et le reste à l’adversaire. Dans leur malheur, les sanctionnés du soir feront le bonheur d’autres qu’eux puisque l’argent ainsi payé est à la fin, intégralement reversé, pour moitié à des associations partenaires de la LFP et pour le reste aux trois équipes les plus fair play du championnat, afin qu’elles le dépense, dans des actions tournées vers leurs supporters.