PSG ou OL : Qui ira en finale selon les bookmakers ?

On prend les mêmes ou presque. Et l’on recommence, en changeant de catégorie. Alors que chez les garçons, le PSG et l’OL ont vu les demi-finales de la Ligue des champions, chez les filles c’est pareil, à la différence notable que les deux clubs tricolores s’affrontent ce mercredi, pour une place en finale. Et qu’ici, les Franciliennes sont des outsiders, d’après ce que montrent les bookmakers de France.

L’OL légèrement favori sur le PSG pour une place en finale

Lyon va gagner ce mercredi soir à Bilbao (où se dispute le match, à huis clos), cela paie 1,81 fois la mise. Tandis que le nul vaut une cote moyenne de 3,7 et la victoire parisienne est jugée moins évidente, à 3,96. A la question, « quelle équipe va se qualifier », l’avantage est donc donné à l’OL, à 1,33, contre 2,48 pour Paris. Ne pas croire pour autant que tout est déjà joué, les opérateurs hésitent sur la tournure des événements, et à choisir un score précis, au terme des 90 minutes réglementaires, ils se rejoignent sur la possibilité d’une équité, 1-1. C’est coté à 5,9 et c’est en balance avec la courte victoire (1-0) des Rhodaniennes, à 5,7.

Paris et Le Sommer face à Katoto pour les buts

Pour marquer, elles sont trois à dominer les prédictions des bookmakers. Deux sont Lyonnaises, Nikita Parris en tête, à 2,5 en moyenne, suivie de Eugenie Le Sommer, à 2,76. Entre, se dresse face à elles Marie-Antoinette Katoto, pour qui la cote d’un hut approche les 2,6 contre un. PSG – OL, finale de la Ligue des champions 2020 est à suivre à partir de 20h. L’équipe qui gagnera affrontera Wolfsbourg, dimanche en finale.