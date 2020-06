PSG : Salaire, échéance, les détails du nouveau contrat de Layvin Kurzawa

Contre toute attente, Layvin Kurzawa, en fin de contrat, ce mardi 30 juin, prolonge avec le PSG. À la clé, un salaire doublé, évoque Le Parisien et France Football, et une prolongation longue durée. Leonardo, son directeur sportif, avait pourtant signalé à la mi-juin, lors d’un entretien avec le Journal du dimanche, que le latéral gauche ne serait pas prolongé. Un volte-face qui permet au joueur de bonifier son nouveau contrat.

Un salaire revu à la hausse pour Layvin Kurzawa au PSG

Layvin Kuzawa poursuit son aventure parisienne pour quatre saisons supplémentaires. Le joueur verrait à cette occasion, ses émoluments doubler. Jusqu’à présent, le numéro 20 à Paris, percevait une rémunération brute, à l’année, proche des 2 millions et demi d’euros. Il passerait, selon les dires du Parisien, à près de cinq millions d’euros ou environ 400 000 euros bruts la saison. À l’été 2015, le joueur, alors âgé de 22 ans, s’était engagé avec le PSG pour une durée de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2020, contre la somme de 23 M€ (hors bonus). Depuis, l’international français n’a jamais su s’installer comme titulaire indiscutable à son poste comme en témoigne cette saison où l’Espagnol, Juan Bernat, lui a été préféré.

Les probables raisons du nouveau contrat proposé au joueur

Pourquoi avoir prolongé un joueur qui n’a débuté seulement 16 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues, et qui n’a jamais fait l’unanimité au sein du club de la Capitale ? Selon le Parisien, le club voulait garder une « touche française » dans son effectif décimé par les départs des jeunes espoirs tricolores, Kouassi et Aouchiche, quand on sait que le règlement UEFA invitent les équipes à inscrire au minima huit joueurs, formés en France, pour pouvoir bénéficier de 25 joueurs inscrits en coupe d’Europe. La vérité du marché est également évoquée. En quête d’un latéral gauche, le PSG suivait notamment Alex Telles, du FC Porto, mais les attentes financières du club portugais (30 M€ minimum) ont refroidi les dirigeants parisiens. En pleine crise sanitaire, et après l’achat de Mauro Icardi, les Franciliens ont préféré la solution en interne, pour s’épargner d’une indemnité de transfert.