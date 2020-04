Quelle est la fortune de Fabien Barthez ?

Quand plusieurs ses pairs champions du monde occupent la lucarne médiatique ou sportive, plus de vingt après le sacre des Bleus, Fabien Barthez a lui pris du recul sur le monde du football. Depuis la fin de sa première carrière sportive en 2008, le « Divin Chauve » se consacre à son autre passion qu’est l’automobile. En 2016, il a même créé sa propre écurie, « Panis-Barthez Compétition », avec Olivier Panis, ancien pilote de F1. Il l’a quitté trois ans plus tard, mais sans tourner le dos à la discipline.

Un des plus beaux palmarès du football français

Fabien Barthez c’est d’abord un gardien de but, parmi les meilleurs de l’histoire du foot. C’est aussi l’un des plus beaux palmarès français, champion du monde on l’a dit et champion d’Europe avec les Bleus, il a aussi gagné la Ligue des champions avec l’OM, été champion de France (Monaco) et d’Angleterre (Manchester United), et il fut à son époque, le portier le plus cher à 80 millions de francs bonus compris (près de 15 M€), payés par Manchester United pour le recruter en 1999. A l’époque contre un salaire mensuel proche de 300 000 euros bruts la saison.

Un personnage, pour ses partenaires et les annonceurs du foot

Personnage iconoclaste mais néanmoins discret sorti du cadre professionnel, le natif de Lavelanet dans l’Ariège, a eu quelques sponsors qui l’ont associé à leur image, comme adidas son équipementier officiel ou McDonald, dans une campagne rappelant le bisous porte bonheur déposé par Laurent Blanc, sur le crâne du gardien, pendant la campagne victorieuse de la France, au Mondial 98. Après le foot, Fabien Barthez a embrassé rapidement la profession de consultant média, au service du groupe TF1, pendant la Coupe du monde 2010.

Du foot à l’automobile, Fabien Barthez doit sa fortune au sport

Depuis, on ne le voit plus beaucoup à l’antenne ou sur papier glacé, autrement que quand il n’est pas derrière un volant. A 47 ans, il est devenu un pilote chevronné, assez pour s’aligner au départ des prestigieux 24h du Mans, à trois reprises dont une 12e place finale décrochée en 2016. La fortune de Fabien Barthez est aujourd’hui estimée à près d’une vingtaine de millions d’euros, par la plateforme spécialisée Celebrity Net Worth. Aujourd’hui plus effacé que certains de ses partenaires de 98, il n’en garde pas moins des contacts avec certains, comme Bixente Lizarazu.