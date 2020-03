Quels sont les clubs de Ligue 2 qui génèrent le plus de revenus ?

En Ligue 2 différemment de l’élite où il prend 12% d’une saison à l’autre, le produit de l’activité des clubs du championnat, hors mutations de joueurs a diminué de 2% en 2019. Au bilan de l’exercice 2018-19, il s’élève à 221,210 millions d’euros pour les clubs qui se sont disputés le championnat. Soit une moyenne de 10,5 millions d’euros par équipe, entre l’AJ Auxerre (à 12,350 M€) et le FC Sochaux (9,396 M€).

Une dizaine de millions d’euros en moyenne pour les clubs de Ligue 2

La marge est énorme avec les équipes de l’étage supérieur, principalement sur la répartition des droits de l’audiovisuel. Mais en Ligue 1 ou 2, cela reste le premier poste de recette, devant les autres secteurs du sponsoring, des partenariats commerciaux, du merchandising ou de la billetterie. Cela, indépendamment de l’activité sur le marché des transferts avec de possibles plus-values, par endroits.

Le RC Lens et sa base fan dominent la Ligue 2 sur les revenus générés

En faisant exception des deux clubs relégués de Ligue 1 (Guingamp et Caen) au terme de la saison dernière, c’est le RC Lens qui génère le plus de revenus. Parce que le club nordiste fait mieux que tous les autres en ce qui concerne le sponsoring mais surtout les bénéfices « match day ». Nous l’avons vu plus tôt dans l’exercice, que les Lensois ont une affluence supérieure à tout le reste du championnat, et même à plus de la moitié des équipes de Ligue 1. En 2018-19, la billetterie a rapporté plus de 5 millions d’euros au club.

Les revenus des clubs de la Ligue 2 au bilan 2019

Club Revenus générés en 2019 EA Guingamp 39,124 M€ (en L1) SM Caen 36,205 M€ (en L1) RC Lens 18,002 M€ ESTAC Troyes 13,876 M€