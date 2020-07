RC Lens, Lorient, Nîmes ou DFCO: Qui descendra en L2 selon les bookmakers ?

Après avoir observé le haut, des équipes favoris pour le titre en Ligue 1, puis celles qui le sont pour l’accession à l’élite du football français, voilà une autre lecture de la saison 2020-21 tel que l’imaginent les bookmakers du pays. En pointant les formation quo vont se battre pour rester au sommet. A la question « Quelle équipe sera reléguée ? », les promus FC Lorient et RC Lens sont naturellement concernés.

FC Lorient 1er cité, Nîmes et le RC Lens au coude à coude

Mais pas à part égales, les Merlus sont vus comme les cendrillons de la saison, ceux qui avancent les arguments les plus modestes face au reste du plateau. Ils sont conséquemment donnés comme les premiers dans la liste des clubs déjà menacés. Lorient qui descend approche une cote moyenne de 2,78 contre un. C’est la plus faible d’entre toute, donc la plus probable. Le RC Lens est mieux considéré. Parfois, chez certains opérateurs, mieux même que le Nîmes Olympique, qui a pourtant l’avantage de la continuité en Ligue 1. Serait-ce le départ de l’entraîneur Bernard Blaquart qui fait douter les analystes du jeu ? Le fait est que Nîmes et Lens sont en balance, à la cote moyenne de 3,3 à 3,4.

Gare pour le DFCO et Brest, les autres ont la confiance des bookmakers

Le Dijon FCO est avec ces trois équipes, l’autre pour qui l’exercice qui début risque d’être compliqué. Seizième à égalité de points avec Nîmes, à l’arrêt ordonné de la Ligue 1, 2019-20, le club bourguignon est passé près de la correctionnelle. Il s’y risque encore en 2021, si la cote de la descente, à 3,5 contre un, est exacte. Pas de triomphalisme hâtif non plus à Brest, à 4,5 et plus. Les autres clubs du championnat offrent assez de garantis pour ne pas être considérés comme des relégables en puissance.