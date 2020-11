RC Strasbourg – OM : Qui va gagner selon les bookmakers ?

Une confrontation entre deux extrêmes du classement du championnat, c’est peut-être ce qu’il faut à l’Olympique de Marseille pour rebondir suite à sa série cauchemardesque en Ligue des Champions. L’OM, 5ème de Ligue 1 se déplace sur la pelouse de Strasbourg, 19ème, ce vendredi 6 novembre. Lors des 9 dernières confrontations, les Phocéens n’ont pas perdu une seule fois, et les bookmakers ne les voient pas briser cette statistique. Cependant, la tâche pourrait s’annoncer plus compliquée que prévu.

Les bookmakers donnent l’OM gagnant, mais laissent le doute

Avec une cote à 2,58 de moyenne, la victoire de ces derniers est bien le scénario le plus probable du match. Mais en réalité, un succès du RC Strasbourg n’est pas exclu (2,86), ni le match nul (3,25). De plus, au regard des scores proposés par les six opérateurs étudiés pour cette rencontre, le partage équitable des points à 1 but partout est le résultat le plus plausible, à 4,94, devant un timide 1-0 pour Marseille (6,62). Deux de ses concurrents direct, l’OL et Monaco, ont offert le même spectacle face au club alsacien : une victoire 3-2. Les Marseillais pourraient vous rapporter 26,83 fois votre mise, s’ils venaient à les imiter.

Les bookmakers dans l’indécision concernant les buteurs, pour Strasbourg comme pour l’OM

Il est fréquent de voir des buteurs avec une cote autour des 1,5 ou 2 avant certains matches, mais pas ici. En l’absence de Ludovic Ajorque, suspendu, le joueur le plus en mesure de trouver les filets pendant cette rencontre est Habib Diallo, selon les spécialistes. L’attaquant du RC Strasbourg affiche une moyenne de 3 contre 1. L’OM pourra, lui, compter sur Florian Thauvin, meilleur marqueur du club en championnat avec 3 buts, à 3,19. Mais il pourrait aussi voir sa recrue Luis Henrique ouvrir son compteur (4,13).