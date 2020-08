RC Strasbourg : Un budget qui augmente de plus 16% en 2020-21

Plus touché humainement que financièrement par les effets de la crise sanitaire, le RC Strasbourg. Le club alsacien accuse plusieurs cas de contamination dans son effectif, il est parmi les plus frappés du championnat de France de Ligue 1. Par contre, il a su faire front et le dos rond, pendant le temps du confinement, pour limiter les pertes, en l’absence de jeu et de public. Cette saison 2020-21, le RC Strasbourg Alsace va même la disputer avec un budget à la hausse.

De 43 à 50 M€ le budget du RC Strasbourg Alsace en 2020-21

Augmenté d’un peu plus de 16%, il va passer de 43 millions d’euros estimés au précédent exercice, à 50 millions, d’après le chiffre que donne ce dimanche le journal L’Equipe. Dans le contexte économique morose du moment, cette hausse trouve surtout sa justification, par la hausse mécaniques des droits de l’audiovisuel, avec le commencement du contrat signé par la Ligue, avec Mediapro. A 50 millions, Strasbourg aura l’équivalence du Dijon FCO cette saison 2020-21, ainsi que du FC Metz voisin et rival.

Un budget proche de celui du voisin et rival FC Metz

Depuis le retour du club alsacien dans l’élite en 2018-19, le budget du RCSA a gonflé de 15 million d’euros, passant de 35 millions, à 43 M€, puis 50 millions, désormais.