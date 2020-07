Real Madrid – Les coaches qui sont restés le plus longtemps chez les Merengue

Fondé en 1902, le Real Madrid est sans doute l’un des meilleurs clubs au monde. Ses trophées : 15 coupes d’Europe, 33 championnats d’Espagne, 19 coupes d’Espagne (Coupe du Roi), 11 supercoupes d’Espagne etc… et ses grands joueurs : Ronaldo x2, Zidane, Alfredo Di Stefano, Figo, Casillas etc… témoignent de la domination du club espagnol sur la planète du football. Plusieurs coaches ont participé aux succès du Real. Miguel Munoz est l’entraineur, et de loin, à avoir passé le plus de temps sur le banc madrilène (5070 jours).

L’inépuisable Miguel Munoz, Zinédine Zidane se positionne

Miguel Munoz aura passé quasiment 14 ans à la tête du Real Madrid. Lors de sa nomination en avril 1960, l’ex milieu de terrain arrive à remporter en seulement quelques semaines, une coupe d’Europe des clubs champions (ancienne Ligue des champions) et une coupe intercontinentale (ancienne coupe du monde des clubs de la Fifa). Un podium complété par l’Anglais, Arthur Johnson, et l’Espagnol, Juan de Carcer, avec respectivement 3652 jours et 2190 jours à leur actif. Les deux hommes, nés au 19e siècle, ont comme particularité de n’avoir effectué aucun match officiel, puisque le championnat n’existait pas (création du championnat en 1929). Zinédine Zidane (6eme), en poste actuellement, talonne, avec ses 1342 jours en deux mandats, Vicente del Bosque (5eme) et ses 1436 jours passés sur le banc madrilène, à trois reprises.

Mourinho de justesse, Ancelotti loin derrière

Mourinho est 9ème (1095 jours) du top 10 des entraineurs madrilènes à avoir passé le plus de temps sur le banc du club. Carlo Ancelotti, malgré sa ligue des champions remportée, est hors jeu (693 jours). Cependant parmi ce classement, seulement deux sont encore en activité : Zidane et Mourinho (Tottenham). En ce qui concerne les derniers coaches en place au Real : Solari, Lopetegui, Benitez, Pellegrini, aucun d’entre eux n’a su se pérenniser dans le club recordman de coupe d’Europe à son actif.

Les coaches qui ont passé le plus de temps au Real Madrid

10. Mike Keeping = 1009 jours

9. José Mourinho = 1095 jours

8. Miljan Miljanic = 1162 jours

7. Leo Beenhakker = 1245 jours

6. Zinédine Zidane = 1342 jours

5. Vicente del Bosque = 1436 jours

4. Francisco Bru = 1460 jours

3. Juan de Carcer = 2190 jours

2. Arthur Johnson = 3652 jours

1. Miguel Munoz = 5070 jours