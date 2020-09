Real Madrid : Salaire, contrat, ce que James Rodriguez a signé avec Everton

C’est le choix de la raison, pour relancer une carrière compliquée depuis 2014, et son départ de l’AS Monaco, pour le Real Madrid. A l’époque moyennant l’indemnité record au bénéfice du club princier, de 75 millions d’euros. Six ans plus tard, il quitte l’Espagne et la Liga pour l’Angleterre et le club d’Everton, pour trois fois moins, soit 25 millions d’euros hors bonus. James Rodriguez a justifié ce choix par la présence de Carlo Ancelotti, sur le banc des Toffees, qu’il a connu au Real Madrid.

James Rodriguez quitte le Real Madrid pour rejoindre Ancelotti et Everton

Officialisé ce mardi soir, le transfert de l’ailier international colombien est un gros coup, pour l’autre club de Liverpool. James Rodriguez a signé deux ans, jusqu’au 30 juin 2022, avec une troisième saison optionnelle. Pour s’inscrire dans le projet de sa nouvelle équipe, le joueur de 29 ans a dû rogner sur son précédent salaire, au Real Madrid. Il avoisinait alors, les 700 000 euros brut mensuels, avec un contrat paraphé jusqu’en 2021.

Un contrat de deux ans avec un salaire diminué

Avec Everton, il va gagner près de 430 000 euros brut mensuels, sans les primes additionnelles. « Je suis vraiment, très heureux d’être dans ce grand club, avec cette histoire, et avec un manager qui me connaît vraiment bien, jubile le Colombien sur le site officiel d’Everton. Je suis un gagnant, un vrai gagnant. Je vois le projet ici, il est très ambitieux. Je suis convaincu qu’avec Carlo et son équipe technique, nous pouvons réaliser de grandes choses ». James Rodriguez débarque dans la foulée du milieu brésilien, Allan, recruté la veille depuis Naples.