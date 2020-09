Real Madrid : Un budget en baisse cette saison 2020-21

Conséquence de la COVID et de ses effets sur l’économie de l’événementiel, le Real Madrid va se serrer la ceinture, cette saison 2020-21. La Maison Blanche prévoit une baisse de son chiffre d’affaire, au 30 juin prochain, d’au moins 170 millions d’euros notamment en raison des huis clos ou des jauges limitées de spectateurs dans le stade. Pour cette raison, les Merengue anticipent un budget prévisionnel réduit, sur cet exercice.

Moins de bénéfices attendus dont un budget revu à la baisse

Précédemment proche de 820 millions d’euros, il devrait baisser à 650 millions, selon les calculs du board madrilène relayés par la presse espagnole. En dépit de cette diète contrainte, le Real Madrid se porte financièrement plutôt bien. Il sort des mois de confinement et de la saison 2020 dernière, sans dommages financiers, puisqu’il est même bénéficiaire au dernier bilan, de 320 000 euros (contre 38,4 millions un an plus tôt). Cela étant aussi le résultat d’un accord trouvé entre le club et son collectif professionnel, pour que celui-ci accepte de réduire de l’ordre de 10% environ, sa rémunération.

Le Real Madrid aura le deuxième budget de la Liga saison 2020-21

Pour supporter au mieux l’exercice entamé, le champion d’Espagne envisage d’équilibrer, à son avantage, le produit de son mercato. A 650 millions d’euros, il alignere le deuxième budget le plus fourni de Liga, derrière le FC Barcelone, à un peu plus de 700 millions d’euros.