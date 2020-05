Stade de Reims – Combien Predrag Rajkovic sur le mercato ?

Si le Stade de Reims a la défense la moins perméable de la Ligue 1 2020, c’est en partie voir pour beaucoup grâce à lui. C’est en Israël, au Maccabi Tel Aviv, que le club champenois est allé débaucher son gardien de 24 ans et d’un mètre 92, Predrag Rajkovic. En une saison sur le continent européen, l’international serbe a séduit les acteurs du foot de France et par-delà les frontières. Ce mercredi, il serait notamment question de l’interêt du Milan AC, à son sujet. Il n’y a pas que le club lombard sur sa piste.

Predrag Rajkovic est l’une des meilleures pioches de la saison de Ligue 1

Pour le recruter, le Stade de Reims a investi 5 millions d’euros, comme le coût de l’indemnité compensatoire réglée au Maccabi Tel Aviv. Une saison plus tard, le portier s’est valorisé sur le marché des transferts, mais la crise du coronavirus et ses conséquences sur l’économie du sport freinent sa progression. Pour Transfermarkt, il ne vaudrait donc pas beaucoup plus qu’il n’en a coûté au départ, c’est-à-ire estimé à 5,5 millions d’euros. Et 7 millions avant la crise. Mieux vaut alors se référer au chiffre de l’Observatoire du football, pour lequel il avoisine les 10 à 15 millions d’euros. Compte tenu de l’importance du poste, des performances actuelles et de la longueur de son contrat, c’est plus dans cette sphère que Reims doit négocier.

Le Stade de Reims voudrait le conserver mais le gardien est sollicité

Pour Predrag Rajkovic le club a pris le temps. Celui de le garder au sein de son collectif, le Serbe a ainsi été recruté pour quatre ans, jusqu’au soir du 30 juin 2023. A 60 0000 euros bruts mensuels son salaire estimé par L’Equipe, Predrag Rajkovic appartient aux joueurs les mieux payés du vestiaire rémois. Son club souhaiterait le conserver au moins une saisons de plus, mais il y a d’autres clubs que le Milan sur le profil. Il est notamment question du FC Séville ou de l’OGC Nice. Le retenir ne sera pas choses aisée.