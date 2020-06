Stade Rennais : Ça coûte combien de recruter Martin Terrier (OL) ?

Maintenant qu’il a officiellement quitté la cellule de recrutement de l’OL pour devenir le directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice n’en oublierait pas ses anciens collègues. Il pourrait même leur jouer un drôle de tour, s’il réussit à recruter Martin Terrier, puisqu’il aurait de l’intérêt pour l’ailier de 23 ans, d’après une information de Mohamed Toubache-Ter. En précisant la « gourmandise » des dirigeants lyonnais, pour un élément qui les a rejoint à l’hiver 2018.

Valorisé à plus de 15 M€ mais l’OL en voudra certainement plus

Recruté depuis le LOSC, moyennant 11 millions d’euros et 4 sous la forme d’incentives, Martin Terrier a débuté avec les Gones, à l’occasion de la saison 2018-19. Il a joué la saison dernière, 23 matches en Ligue 1, pour un but inscrit et une passe décisive. Il est valorisé de 11 à 15 millions d’euros du côté de Transfermarkt, et de 15 à 20 millions par l’Observatoire du football. La fourchette pourrait être plus haute, en la circonstance, avec des Lyonnais très peu enclin à aider un club rival au-delà de la sphère sportive.

Martin Terrier 👀 Stade Rennais 👀 Florian Maurice. L’attaquant lyonnais intéresse très fortement le Stade Rennais & des discussions se poursuivent même si Lyon se montre très gourmand !! #OL #SRFC pic.twitter.com/YOXD1BZXtT — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 13, 2020

Le salaire de Terrier dépasse la moyenne du Stade Rennais

Il n’y a toutefois plus que deux ans, dans le contrat de Martin Terrier, signé jusqu’au 30 juin 2022. Ça laisse une marge à Lyon, mais elle n’est pas large sur la longueur. Le natif d’Armentières dans le Nord avoisine un salaire de 110 000 euros bruts hors primes, inférieur à la moyenne du vestiaire des Gones, mais au-delà de celui du collectif rennais, cette saison 2019-20.