Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Alfred Gomis (Reims) ?

Chaque jour plus proche de Londres, Edouard Mendy, le gardien titulaire du Stade Rennais. Convoité par le club de Chelsea avec lequel il s’est déjà entendu, le joueur de 28 ans attend le feu vert des Bretons pour filer. Il est question d’une indemnité négociée record (proche de 25 millions d’euros). Et pour le remplacer, celui qui garde les buts du Dijon FCO en Ligue 1 : Alfred Gomis. Rennes s’intéresserait à son profil, selon une information de L’Equipe.

Le gardien du Dijon FCO dans le viseur du Stade Rennais

Numéro un chez les Bourguignons, Alfred Gomis l’est depuis la saison 2019-20 dernière. Recruté en provenance du SPAL, en Italie, moyennant une indemnité d’un million d’euros. A 27 ans, l’international sénégalais a beaucoup bourlingué en Serie A ou B, toutes ses années passées sous contrat avec le Torino (5 ans), qui l’a balloté de prêt en prêt. A Dijon il s’est fixé, il a permis au DFCO de rester dans l’élite et ça lui vaut de se valoriser sur le marché des transferts. Il est approche les 2,5 millions d’euros pour Transfermarkt et de 4 à 7 millions, de la part de l’Observatoire du football. Comme c’est un poste spécifique et sur le marché fanco-français, il est probable que Dijon en voudrait plus.

Alfred Gomis vient d’être prolongé jusqu’en 2024

De surcroît car le club a prolongé son joueur, pas plus tard qu’au début de ce mois de septembre. Et pour encore quatre ans de plus, jusqu’au 30 juin 2024. Son nouveau contrat lui rapporterait près du million d’euros brut annuel, il serait encore revalorisé, sinon en temps, au moins en salaire, en rejoignant le plus riche Stade Rennais. Alfred Gomis gagnerait surtout, le droit de disputer la prestigieuse Ligue des champions.