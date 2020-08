Stade Rennais : Combien ça coûte de recruter Daniele Rugani (Juventus) ?

Le Stade Rennais a les dents longues et de l’ambition pour disputer la toute première Ligue des champions de son histoire. De l’expérience pour faire l’apprentissage de la compétition, sans sortir directement par la petite porte, le défenseur central Daniele Rugani en a. Même s’il joue moins pour la Juventus Turin, barré par la concurrence, l’international italien est une valeur sûre du football, sur laquelle le Stade Rennais lorgnerait, d’après les informations de France Football. Reste que l’opération, d’après les chiffres du moment est possiblement chère, à la hauteur des recrues les plus couteuses des Rennais.

Le Stade Rennais suit Daniele Rugani pour sa défense

Peut-être moins, toutefois, sur l’indemnité du transfert. Daniele Rugani est à la Juve depuis ses débuts chez les pros et il n’a connu qu’Empoli, pour autre maison du football. Sur ce mercato, Transfermarkt le valorise à douze millions d’euros. C’est aussi l’échelle équivalente que donne l’Observatoire du football à son sujet, entre 10 et 15 millions d’euros. C’est en gros, l’indemnité payée par les Bretons, pour Martin Terrier, mais ça n’est qu’une estimation marchande, pas ce que souhaite la Juve réellement. A considérer d’ailleurs, que le club souhaite céder son joueur.

Un salaire à la Juventus costaud pour le club breton

Cela se pourrait, dans la mesure où la Vielle Dame compte des éléments forts à ce poste, et qu’elle peut faire l’économie du salaire de son joueur. Son contrat est encore long (prolongé l’année dernière, il a signé jusqu’en 2024), il gagne près de 380 000 euros bruts mensuels à Turin et jusqu’à 400 000 euros, tel que l’avance France Football, mais avec les bonus inclus. Ça n’en est pas moins supérieur à tous les joueurs de l’équipe sous la houlette de Julien Stephan. Pour rejoindre le Stade Rennais, Rugani devra certainement faire des efforts financiers, en contrepartie d’un projet sportif avec du temps de jeu et la clinquante C1, en cerise sur le gâteau.