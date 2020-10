Stade Rennais : Contrat, salaire, ce qu’a signé Dalbert avec Rennes

Avec Faitout Maoussa plusieurs semaines sur le flanc, le Stade Rennais voulait se renforcer défensivement, à gauche. Pour solution de secours, les Bretons ont conclu un prêt avec l’Inter Milan et son joueur, Dalbert Henrique. L’annonce a été officialisée ce samedi par le club que coache Julien Stephan. Dalbert est donc prêté pour un an, et selon les médias d’Italie, le Stade Rennais versera 2,5 millions d’euros pour compensation au prêt.

Un prêt d’un an avec option d’achat pour le Stade Rennais

Au bout du contrat noué, serait glissée une option d’achat à 13,5 millions d’euros. En ce cas, le joueur signerait un contrat supplémentaire sur les trois prochaines saisons. D’ici-là, c’est Rennes qui va prendre en charge son salaire intériste. Soit l’équivalent de 130 000 euros bruts mensuels, hors bonus complémentaires. C’est aussi ce que la Fiorentina, où le joueur a déjà été prêté la saison dernière, avait financièrement à sa charge.

Dalbert est sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan

Il reste sinon trois ans de contrat à Dalbert Henrique, avec l’Inter Milan. Le Brésilien est de retour en Ligue 1, après l’avoir quitté en 2017, pour l’Italie. Il a porté le maillot de l’OGC Nice et a disputé 40 matches, dans le championnat de France de Ligue 1.