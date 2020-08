Stade Rennais : La Ligue des champions stimule (aussi) le budget

Trop heureux de vivre des soirées parmi le gratin du foot européen, le Stade Rennais tire avant même le plaisir sportif sur le rectangle vert, les premiers bénéfices de sa qualification acquise, à la phase finale de la Ligue des champions. Sans elle, il était modestement programmé, plus tôt dans l’été, un budget prévisionnel pour la saison 2020-21, à près de 80 millions d’euros. C’est-à-dire proche de ce qu’il était l’exercice précédent, de l’aveux du nouveau président, Nicolas Holveck.

De 80 M€ au début de l’été à 105 M€ avec la Ligue des champions

Mais ça, c’était avant. En juin, bien avant d’imaginer sérieusement pouvoir s’inviter dans la dernière ligne de la prestigieuse (et lucrative), C1. Aujourd’hui, l’estimation du budget est revue en fonction. D’après Virgile Caillet sur Twitter, il dépassera les 100 millions, à 105 M€, pour la première fois de l’histoire du club. Et avec cela, le club breton sera solide pour concurrencer les cylindrées concernées par une place finale sur le podium. La Ligue des champions va significativement gonfler les recettes du club, principalement sur les droits de l’audiovisuel (en Ligue 1, plus la C1), mais également sur le sponsoring, et si le contexte l’autorise, de la billetterie.

Le Stade Rennais se présente avec un budget pour jouer le podium en L1

Rennes compte en effet plus d’abonnés que jamais, qui n’ont pas hésité à s’encarter, malgré l’incertitude sanitaire. C’est un (bon) signe de l’engouement que l’événement génère chez les Rouge et Noir.