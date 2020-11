Vendée Globe 2020 : Les primes (prize money) de la course à la voile

L’Everest des mers est le nom qu’on lui donne, tant la discipline est difficile, dangereuse, mais aussi belle. Le Vendée Globe 2020 s’élancera des Sables d’Olonne, le dimanche 8 novembre, et marquera le début de plus de deux mois de navigation autour du monde, en solitaire, pour les 33 participants de cette 9 édition. Un nombre record, comme le montant des primes promises à ces derniers : 800 000€ à partager entre tous les skippeurs, soit une augmentation d’un tiers par rapport à la dernière course.

Le Vendée Globe 2020 présente un prize-money plus conséquent que lors des dernières éditions

Ainsi, le vainqueur gagnera 200 000 euros à l’arrivée. C’est 40 000 euros de plus que la dotation touchée par le gagnant de le dernière représentation, il y a 4 ans. Son dauphin empochera 140 000 euros, le troisième 100 000 euros, et ainsi de suite, en fonction du classement final des skippeurs, comme expliqué ci-dessous. Des primes modestes, au regard des risques pris par ces derniers et de l’exigence de la course, aussi longue que difficile.

Un prize-money à fortement relativiser

Ces récompenses restent encore loin de celles distribuées au football, au basket et autres sports bénéficiant d’une plus grosse médiatisation. A tel point que le montant total du prize-money de ce Vendée Globe 2020 ne représente que 2,8% de celui distribué aux joueurs de Roland-Garros cette saison. Elles paraissent d’autant plus modestes quand l’on sait que le Banque Populaire VIII, bateau sur lequel Armel Le Cléac’h avait remporté la dernière édition, aurait coûté environ 4,5 millions d’euros, d’après Ouest France.

Le détail des primes du Vendée Globe 2020

1e : 200 000 euros

2e : 140 000 euros

3e : 100 000 euros

4e : 80 000 euros

5e : 50 000 euros

6e : 40 000 euros

7e : 30 000 euros

8e : 25 000 euros

9e : 20 000 euros

10e : 15 000 euros

Les marins arrivant au-delà de la 10ème place se partageront les 100 000 euros restant.