A la section paloise le maillot le plus « vert » du Top 14 rugby

Si le vert en tant que couleur est l’ADN de la Section Paloise, le vert environnemental l’accompagne aujourd’hui, comme une logique soutenue et défendue par le club du Béarn. S’enorgueillir n’est toutefois rien sans de réelles initiatives associées. Celle du maillot produit avec la complicité des principaux partenaires du club – Total en tant que commanditaire premium et Macron pour l’équipementier – est un exemple concret, puisqu’il est 100% recyclable. Et ce, jusqu’aux modèles replica vendus aux supporters.

Un maillot 100% recyclable, même pour les supporters

C’est quelque chose d’unique cette saison 2020-21 du Top 14. Chaque maillot est produit sur une même base de matières plastiques recyclées. Il faut l’équivalent de 13 bouteilles d’une contenance d’un demi-litre pour concevoir un maillot. Pour que le message passe, des actions et activations vont être entreprises entre la Section Paloise, Total et Macron, pour sensibiliser les suiveurs du club, à la protection environnementale et la collecte des déchets plastiques.

Avec Sportune, gagnez le maillot de la Section Paloise

