Barça, Bayern, Chelsea… Les maillots du foot européen déjà officialisés en images

Hormis en France (arrêt du championnat) et en Allemagne (championnat terminé), les saisons de football touchent à leur fin en ce mois de juillet. Un mois où les nouvelles tuniques des clubs devraient être connues, mais la pandémie en a décidé autrement. En Ligue 1, plusieurs clubs ont déjà le voile sur les tuniques qu’ils porteront à la rentrée (23 août). En Europe, quelques maillots ont également été officialisés. Zoom en images.

Un maillot traditionnel pour le Bayern, plus atypique pour le BVB

Le 10 juin dernier, le Bayern Munich dévoilait, en compagnie de son équipementier adidas, sa nouvelle tunique domicile. Rien à se mettre sous la dent, un maillot classique, dominé par le rouge, comme l’ont réclamé les supporters. Seules de légères rayures viennent apporter du relief. Une petite touche de blanc est visible sur le col en « V ». Du côté de Dortmund, la tendance est plutôt au changement. D’un maillot domicile uniforme, jaune, avec de petits aperçus de noir sur les épaules, la tenue intègre des éclairs qui déchirent la tunique, pour la saison prochaine.

Barça, Chelsea, l’Atlético et l’Inter du côté de Nike

Chelsea, l’Atlético, le Barça ou encore l’Inter, tous ces clubs auront à nouveau, un point en commun sur leurs maillots : la marque Nike. Pour les deux Espagnols, la tradition reste la même, du moins pour les Colchoneros. Le club madrilène aura une tenue domicile à bandes rouges et blanches. Le col est quant à lui identique à celui d’un polo, de couleur bleue. Fini les carreaux pour le FC Barcelone à la maison. Les Blaugrana retrouveront une pièce identique à celle de 2011, sous les ordres de Pep Guardiola. Une tunique à bandes bleues et rouges avec de légères coupures jaunes, couleur du col. L’Inter Milan opte pour le même format que ces homologues espagnols, avec cependant une symétrie différente. Chelsea dévoile ses deux premières tuniques, toutes de bleues, avec de légers émojis dessus. Le Celtic Glasgow apporte deux nouveautés dans son maillot domicile : le nouvel équipementier adidas et une touche de jaune sur le col et le bout des manches.