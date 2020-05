FC Metz – Nike c’est fini, les Grenats renouent avec Kappa

Retour presque une décennie en arrière, pour le FC Metz et Kappa qui renouent ensemble, une histoire entamée, de la saison 2006-07, à la fin de l’exercice 2011. Depuis toutes les tenues étaient fournies par Nike, mais le contrat avec la marque à la Virgule s’achève ce 30 juin, et c’est sa concurrente italienne qui va prendre le relais. Cela pour trois ans, soit jusqu’en 2023.

Le FC Metz et Kappa s’associent jusqu’en 2023

« C’est dans notre stratégie de s’associer avec des clubs de football iconiques, chargés d’histoire et tournés vers le futur », avance pour explication au rapprochement, Rémi Garnier, Country manager France de Kappa. « Ce partenariat renforce notre position d’acteur majeur du football en Europe », précise-t-il dans le communiqué d’annonce. A ce stade presque final du calendrier 2019-20, Kappa devient l’équipementier majoritaire en Ligue 1, avec en plus les clubs de Lorient, de Monaco et d’Angers.

Les premiers produits (maillots principalement) de la collaboration sont annoncés dans le courant de l’été, sans plus de précision sur la date.