FC Nantes : Le maillot extérieur noir 2020-21 dévoilé [OFFICIEL]

Du jaune et vert à domicile, au noir pour l’extérieur, c’est ce que propose l’équipementier Macron au FC Nantes, avec la sortie ce vendredi du maillot extérieur 2020-21, pour les joueurs de Christian Gourcuff. Le jaune, dominant sur la version « home », reste. Il est ici en couleur secondaire pour marquer le sponsor Synergie, les logos de la marque italienne et du club nantais, et entourer le col en V et le bout des manches.

Noir et jaune le maillot extérieur du FC Nantes 2020-21

Il se complète de blanc, en très fines lignes verticales à l’avant, tandis que le dos reste uni, en noir. Comme sur la version domicile, Macron a ajouté à l’intérieur du col, les huit étoiles qui sont autant de titres, dans l’histoire des Canaris. Ainsi que la mention : « On est Nantes ». Rappelons que l’équipementier italien est nouveau à Nantes, il succède à New Balance. Ce maillot extérieur 2020-21 est déjà disponible à la vente, au prix de 80 euros.