Lagardère Sports (re)devient SPORTFIVE

Exit Lagardère Sports and Entertainment. Seulement du nom de l’agence internationale de marketing sportif, jusqu’ici associée. Suite à l’acquisition au mois d’avril de 75,1% des parts, le groupe HIG Capital est désormais majoritaire, sur le groupe Lagardère qui conserve le reste. Ce rebranding en est une conséquence à compter de ce jour, Lagardère Sports and Entertainment devient SPORTFI V E et le communiqué insiste sur l’importance de souligner le V .

SPORTFI V E comme un retour au début du siècle

Ce nom combine le sport, comme terrain de prédilection avec le five du cinq en Anglais, qui définissent les partenaires commerciaux que sont : « les marques, les ayants-droit, les plateformes media, les fans et ses collaborateurs ». SPORTFIVE sonne surtout comme un rappel au début du siècle, aux fondements de la société par Jean-Claude Darmon, avant ses rachats successifs.

Le spécialiste du marketing sportif est valorisé à 110 M€

Le CEO de SPORTFI V E, Stefan Felsing, l’évoque sommairement dans le communiqué d’annonce : « Ce jour marque une étape majeure pour notre agence. Une nouvelle organisation, un nouvel actionnaire et le retour d’une marque puissante : SPORTFI V E. Cette marque ne parle pas seulement de notre riche passé, elle parle aussi de notre objectif : être la plus progressiste et respectée agence du secteur. » Un nouveau comité exécutif vient d’être désigné, il a la charge de recentrer l’activité vers « les marchés domestiques » d’une part, et « le développement et à la croissance », de l’autre.

L’agence marketing est présente dans 15 pays du monde, elle dit compter dans son réseau, 1200 experts. L’opération finalisé par le fond américain HIG Capital valorise le groupe à près de 110 millions d’euros.