Le Real Madrid vend par erreur le maillot du 34e titre de champion d’Espagne

« No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo ». L’expression de la peau et de l’ours à ne pas vendre trop vite existe aussi de l’autre côté des Pyrénées. Elle s’applique, en la circonstance au Real Madrid, « coupable » d’avoir gagné trop tôt ou trop vite, un 34e titre de champion d’Espagne qui lui tend néanmoins les bras. Il n’en faut que d’un succès ce jeudi face à Villarreal, pour que Zidane et ses hommes soient sacrés.

Pas encore champion mais déjà un maillot événementiel

Avec un peu d’avance sur ce calendrier, le club merengue a proposé, dans la nuit de mercredi à jeudi, la vente sur son espace web du maillot prévu pour l’occasion. Il n’est pas resté longtemps en ligne, mais bien assez pour que les suiveurs (nombreux de partout dans le monde) s’en emparent et capturent l’instant, pour l’éternité. Même après le retrait du produit de la plateforme web du club et de ses réseaux sociaux où l’information a également été partagée.

Le Real Madrid en route pour un 34e sacre en Liga

L’on sait donc qu’adidas réserve un maillot hommage au futur (?) champion d’Espagne, saison 2019-20. Qu’il aura la mention « Campeones » (champions) dans le dos, accompagnée du 34 du nombre de titres. Et que cette tunique sera proposée à la vente, au prix de 109,95 euros.