Liverpool : adidas recrute Jürgen Klopp [OFFICIEL]

« J’ai toujours été un grand fan des » trois bandes « ». Jürgen Klopp ne pouvait pas mieux dire, pour ses premiers mots en tant que nouvel ambassadeur officiel. L’entraîneur des Reds de Liverpool rejoint adias, « avec effet immédiat », il portera à l’avenir des produits de la marque sur les terrains de son sport et au-delà, et participera à certains événements internationaux, pour la promo de l’équipementier.

Jürgen Klopp devient un ambassadeur monde d’adidas

Le technicien champion d’Angleterre intègre le pool des ambassadeurs monde, parmi lesquels Lionel Messi, Paul Pogba , Mohamed Salah et Paulo Dybala, ainsi que chez les entraîneurs, Zinedine Zidane, au Real Madrid. « Jürgen Klopp et la marque adidas partagent tous deux une passion inconditionnelle pour le football et la recherche de l’excellence. Pourtant, malgré son succès, il est toujours terre-à-terre et ne perd jamais de vue ce qui est important dans la vie. Il est bien plus que « The Normal One », il est « The Original One ». Nous sommes très fiers de ce partenariat », justifie Kasper Rorsted, PDG d’adidas.

Depuis la reprise de Liverpool avec des chaussures adidas

« Pour moi, la marque adidas incarne une longue tradition et des racines profondes dans le sport. J’attends avec impatience la coopération future », répond Jürgen Klopp qui portait jusqu’à la saison dernière, les produits New Balance, également l’équipementier de Liverpool, avant que Nike prenne la suite, à compter de cet exercice. L’arrivée de Klopp chez adidas est désormais officielle, mais le coach allemand ne l’a pas attendu puisqu’il s’habille des trois bandes, depuis la reprise de ses joueurs. La durée du contrat et son montant ne sont pas connus.