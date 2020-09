LOSC : La mascotte Doggy Dog Jr revient et change de peau

Après 8 ans sans elle, le LOSC a décidé de faire revenir sa mascotte au sein du club, ou plus précisément.. son fils. Doggy Dog Jr succède ainsi à Doggy Dog pour le plus grand bonheur des supporters qui ne l’avaient plus vu depuis l’été 2012.

Un emblème chargé d’histoire pour le LOSC

Le retour du costume porte-bonheur est très significatif pour les Dogues. Les dernières images de Doggy Dog datent du sacre de Lille en Ligue 1, lors de la saison 2010-11, le troisième titre de champion de France de leur histoire. Lors de la célébration, le joueur Adil Rami s’était lui même glissé dans la peau du personnage. C’est à l’arrivée du club au Stade Pierre-Mauroy que la mascotte a cessé d’être utilisée jusqu’à aujourd’hui.

Un retour fortement encouragé par les supporters

La (re)naissance de Doggy Dog Jr était désirée. Spectateurs de l’apparition de 8 nouvelles mascottes en Ligue 1 après l’abandon de la leur, les supporters du LOSC ont été pris d’un élan de nostalgie. Certains sont mêmes allés jusqu’à faire une pétition pour le retour de l’emblème lillois sur les terrains. Une centaine de participants ont suffi, et voilà le célèbre chien costumé de retour sur les réseaux sociaux et bientôt dans les stades.

Un personnage de plus en Ligue 1

Avec son apparition, Doggy Dog Jr devient ainsi la 19ème mascotte du championnat. Elle rejoint d’autres stars du bord des terrains plus connues, comme l’hermine rennaise Erminig, ou l’excellent Grayou au FC Metz. Quoiqu’il en soit, son arrivée ravit déjà petits et grands supporters lillois.