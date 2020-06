OGC Nice – Un maillot mashup pour Kasper Dolberg

Le rendu est subtil, comme souvent avec Floor Wesseling et son projet Blood In Blood Out, qui vise à mélanger deux parfois plus, de maillots de différents clubs en un seul, pour marquer la carrière d’un joueur. Son dernier modèle est en deux pièces associées, l’illustration parfaite, du parcours suivi jusqu’ici par l’attaquant de l’OGC Nice, Kasper Dolberg.

Dolberg pose avec un maillot mixant son passage à Silkeborg IF puis à l’Ajax

La référence au GYM n’y est pas vraiment, dans la mesure où les deux côtés sont des tuniques empruntées du Silkeborg IF où le Danois a débuté en pro, et la base du centre noire est celle du maillot de l’Ajax extérieur de la saison 2016-17, quand Dolberg occupait encore le flanc de l’attaque du club d’Amsterdam. Avec lequel il a disputé plus d’une centaine de matches.

Une pièce aux couleurs de l’OGC Nice portée l’attaquant danois

ET l’OGC Nice dans tout cela ? Il est présent par l’association des couleurs, le rouge et le noir sont celles du blason du club. Subtil, disait-on, et en définitive bien exécuté. Kasper Dolberg n’en a pas l’air comme ça, mais on pense qu’il a apprécié.