OL, Real, Arsenal, Juve : la pub d’adidas pour annoncer les maillots 2021

Une fois n’est pas coutume, l’OL est en première ligne. Impossible de ne pas remarquer le nouveau maillot domicile des Gones, à la dernière image de la campagne promotionnelle signée d’adidas. Un écran très furtif d’une trentaine de secondes circule sur les réseaux sociaux, il mêle à la fois le plaisir de retrouver le football, après une période de confinement observée partout dans le monde, et les tuniques de la marque adidas pour les clubs qu’elle habille.

Les maillots de l’OL, du Real, d’Arsenal et de la Juve sur un même écran

Tous n’y sont pas dans ces quelques secondes à voir, notamment Manchester United, qui a dévoilé sa tenue domicile, ce mardi. adidas comptant un grand nombre de clubs sous contrat, tous ne pouvaient pas passer sur une seule et même image. Le casting n’en est pas moins séduisant, avec mis à l’avant, le Bayern d’abord, puis à la fin de la séquence Arsenal, le Real Madrid et des duellistes, l’Olympique Lyonnais à gauche et la Juventus à droite ; les deux clubs s’affrontent ce vendredi en Ligue des champions… Dans leurs nouveaux habits de lumière.

Angle Di Maria, ambassadeur individuel dans le maillot d’un concurrent

Angel Di Maria aussi, se glisse dans cette campagne. Seulement de dos, car le maillot n°11 qu’il porte sur ses épaules est celui du PSG, estampillé de la marque rivale, Nike. Néanmoins « El Fideo » est un joueur sous contrat avec les trois bandes, lui et la sélection d’Argentine qu’il représente.