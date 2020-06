PSG – Plébiscite pour le maillot fourth en Amérique du nord

Serait-ce le bénéfice des tournées de l’équipe aux Etats-Unis ? Ou peut-être l’association du club avec la division Jordan Brand, du nom de l’une des plus grandes légendes du sport US ? Les deux justifient probablement l’engouement des suiveurs du « soccer » en Amérique du Nord, car le maillot du PSG est l’un des dix plus vendus de ce début d’année 2020, sur la plateforme soccer.com, le plus important détaillant de produits du foot, sur sa région du globe.

Le maillot fourth du PSG dans le top 10 de Soccer.com en 2020

Selon le classement partagé par l’agence Gilt Edge Soccer, le club champion de France pointe cinquième, mais pas avec sa tenue domicile ; c’est en général celle qui s’écoule le mieux dans une saison. Pas ici, préférence est donnée à la tunique fourth noire en couleur dominante, accompagnée d’une bande bleue, blanche et rouge. Le fait qu’il soit estampillé Jordan dope peut-être l’enthousiasme des fans, il faut aussi rappeler qu’il est sorti à mi-saison, sur la fin du mois de janvier.

Curious which soccer jerseys are most in-demand in 2020? We reached out to our friends at @soccerdotcom to find out.#sportsbiz — Gilt Edge Soccer Marketing (@SoccerMarketing) June 3, 2020

Si décrié et pourtant réclamé, le maillot à carreaux du Barça

Or l’étude relève les maillots des clubs et nations les plus achetés, sur la période du 1er janvier au 23 mai 2020. Paris devance ici des historiques que sont le Real Madrid ou la Juventus Turin et joue des coudes avec Chelsea, Arsenal, Liverpool ou le Barça en tête des charts avec son pourtant décrié maillot à carreaux. Les pièces les plus décriées et/ou controversées sont bien souvent celles qui se vendent le plus. C’est précisément le cas de cette version contemporaine du club blaugrana, que les supporters réclament des Etats-Unis au continent européen.