PSG – Presnel Kimpembe lance sa marque de vêtements PK3

C’est imminent. Ce samedi, le défenseur international du PSG, Presnel Kimpembe, va sortir sa propre marque de vêtements. « PK3 », voici le nom attribué à celle-ci, développée via la société PK3 Management, sis à Conflans-St-Honorine, dans les Yvelines, avec un capital de 60 000 euros.

Une plateforme en ligne, de sa propre marque de vêtements, est déjà accessible sur la toile. On y trouve des sweat à capuches, uniformes principalement, de différentes couleurs. Des t-shirt, sur le même esprit, sont également disponibles. Le tout, avec le logo PK3 et ses trois étoiles, écrits en gros, en plein centre, ou en plus petit, en haut à gauche. En ce qui concerne les tarifs, les t-shirt sont au prix de 36 €. Pour les hoodies, il faudra compter entre 79 et 99 euros. Le joueur s’est également affiché, sur ses réseaux sociaux, avec des casquettes de sa collection.

Une touche streetwear pour le joueur du PSG

Le défenseur parisien, qui cultive une facette excentrique, a voulu apporter un côté « streetwear » à ses vêtements. Il l’a présente ainsi : « De la banlieue parisienne, en passant par l’Afrique ou les Caraîbes, elle est mixte, colorée et célèbre la joie de vivre, la force d’une richesse culturelle née de la diversité ». Le défenseur des champions de France viendra ainsi concurrencer son compère brésilien, Marquinhos, qui a exploite aussi sa propre marque sous le nom de Beau Goss.