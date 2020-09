PSG : Retour sur la première publicité de Neymar pour Nike. Il y a 11 ans

Nike et Neymar, l’histoire est désormais achevée depuis ce lundi 31 aout, l’attaquant du PSG devrait communiquer à cet effet dans la journée. La nouvelle est d’importance dans l’univers du marketing sportif, Nike et Neymar était lié par l’un des contrats de sponsoring individuel les plus chers du monde sportif. Le partenariat a été prolongé la dernière fois en 2011, mais le Brésilien a soutenu la Virgule et ses produits, à compter de ses 13 ans.

Premier spot tourné en 2009 pour Nike

Et c’est en 2009, exactement, que le crack auriverde et son équipementier officiel ont tourné un premier spot commercial commun. A cette époque Neymar n’avait pas encore physiquement traversé l’Atlantique pour jouer en Europe, mais il s’était déjà fait un début de nom et de réputation. Cette séquence résume bien le jeune homme d’alors. Jonglerie, vitesse et précision sont les trois axes. « Après avoir défié sa propre vitesse, Neymar nous montre pourquoi il est considéré, comme l’un des joueurs les plus rapides du Brésil ».

L’attaquant du PSG fut le premier à porter Jordan brand

Ce n’est que plus tard, en 2012, qu’a été lancée la première chaussure signature, la Mercurial Green Speed. Et quatre ans plus tard, la première collection complète associant la marque de l’Oregon, au footballeur. Neymar fut aussi en 2018, le tout premier footballeur de l’histoire, choisi pour représenter les produits de la division Jordan Brand.