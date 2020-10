OM : « Faim d’Europe », le rap d’Alonzo et L’Algérino pour le sponsor maillot

La formule lancée par Jordan Amavi après le succès marseillais sur Bordeaux (3-1), colle idéalement au sponsor. « Faim d’Europe », pour accompagner le retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, résonne en écho au sponsor maillot des Phocéens, le groupe Uber Eats, spécialiste de la livraison de plats cuisinés.

Faim d’Europe en message accompagnant le retour de l’OM en C1

En collaboration avec l’agence Lafourmi derrière la logistique et le dispositif, la marque californienne a produit toute une campagne autour, en recrutant deux figures locales du rap : Alonzo et L’Algerino. « Faim d’Europe » est le nom du titre partagé depuis ce lundi 19 octobre sur les réseaux sociaux. Participent également au clip, quelques joueurs d’André Villas-Boas : Valère Germain, Dimitri Payet, Dario Benedetto, Boubacar Kamara et Jordan Amavi.

Ce mercredi, à 21h00, l’OM retrouve la Ligue des champions en se déplaçant en Grèce, sur la pelouse de l’Olympiakos.