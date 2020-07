Rafael Nadal roule cinq ans de plus avec Kia

Rafael Nadal continuera de rouler au volant de voitures de la marque Kia. L’Espagnol en a l’habitude, il était déjà associé au constructeur automobile, avant même l’âge de la majorité et du permis de conduire. « Kia est à mes côtés depuis mes 17 ans et a joué un grand rôle dans ma carrière de joueur professionnel et tant qu’homme », confie justement Nadal, à l’instant d’annoncer la prolongation de son partenariat, avec Kia.

Rafael Nadal et Kia, une histoire qui dure

Une extension de bail sur cinq ans, que la marque sud-coréenne et l’actuel numéro deux mondial du tennis ont annoncé dans un live conjoint, diffusé sur les réseaux sociaux, en marge d’un entraînement du dodécuple vainqueur du tournoi de Roland-Garros. C’était pour le constructeur, l’opportunité d’activer ce partenariat ancien et durable, en invitant les fans à vivre un instantané proche du quotidien de l’Espagnol, quand il ne ferraille pas sur le circuit, face à ses adversaires directs.

Plus de la moitié des revenus issus du sponsoring

Selon le magazine Forbes, sur les 40 millions de dollars générés par Rafael Nadal (34 M€), sur sa dernière saison, 26 millions (22 M€) émanent de ses sponsors, parmi lesquels outre Kia, son équipementier Nike pour les chaussures et les tenues, Babolat pour le matériel, raquettes et cordages ou encore l’horologer suisse de luxe, Richard Mille.