Elle se transforme en Benzema : la séquence virale qui buzze

A chacun de tuer le temps comme il le peut en cette période de confinement généralisé. Au Liban (à tout le moins est-ce le pays qu’elle indique), une jeune femme a voulu traduire son amour du Real Madrid, en se grimant à la façon de l’attaquant français, Karim Benzema. Dans une séquence d’une poignée de secondes, elle reprend à sa façon, une image de l’attaquant postée sur les réseaux sociaux.

Une transformation en Karim Benzema amuse la toile

La transformation est plutôt simple, sur la base d’un bonnet et de postures du joueur répétées. En d’autres occasions, peut-être le clip serait-il passé totalement inaperçu, mais pas dans cette période de morosité ambiante. La jeune femme a réussit son coup : offrir un instant d’évasion à ses followers et générer un énorme buzz autour d’elle. Car en Espagne, sa séquence circule, notamment reprise par les deux grands médias sportifs madrilènes : Marca d’un côté et AS de l’autre.

L’attaquant du Real Madrid jusqu’ici resté discret

Sur le seul réseau Twitter où elle la reprise, elle compte plus de 126 700 vues, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, soit quasiment dix fois plus que la taille de sa communauté (à 13k followers environ). Seul regret pour l’auteur de ce post : elle n’a pas tapé dans l’oeil de Karim Benzema dont elle se dit volontiers éprise.