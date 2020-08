FC Nantes : Qui sont les Canaris les plus populaires sur le 2.0 ?

Maintenant que Cristian Benavente a quitté le club à l’issue de son prêt, le FC Nantes a perdu le seul joueur du collectif millionnaire en followers. Il faisait même, la saison 2020 dernière, presque jeu égal avec son club, qui en compte 1,5 millions à l’addition des principaux réseaux sociaux du web, Facebook, Twitter et Instagram. Cristian Benavente en a plus de 1,3 millions.

Mehdi Abeid devient le joueur le plus suivi au FC Nantes

Deux fois plus que Mehdi Abeid qui, du coup, prend le leadership chez les Canaris. Avec plus de 650 k abonnés, sur Twitter et Instagram, il est celui qui progresse le plus vite en gain de nouveaux « j’aime », sur les dernières semaines. Plus vite même, que Benavente. Abeid a pour dauphin le défenseur Fabio, avec presque un demi million de followers sur ses comptes. Ce dernier ne soutient pas la comparaison familiale, avec son jumeau de l’OL, Rafael, suivi par plus de 1,8 millions d’abonnés.

Pedro Chirivella se glisse directement sur le podium

Première recrue de l’été 2020, Pedro Chirivella complète le podium. Il quitte les équipes jeunes de Liverpool pour un nouveau pays et de potentiels nouveaux fans. A bonne distance de Fabio devant lui et de Moses Simon derrière, il a une saison, pour gagner l’adhésion des suiveurs nantais.

Les 10 joueurs les plus populaires du FC Nantes sur le web