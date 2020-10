Lionel Messi ne suit qu’un Madrilène sur les réseaux (et pas Griezmann)

Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui sont tes amis dans l’univers professionnel. Avec Lionel Messi, on peut penser qu’il y a un peu de cela, à la lecture des profils auquel La Pula est abonnée, sur les réseaux sociaux ; en ce qui le concerne Instagram principalement. Si le joueur du Barça compte 167 millions de followers, lui n’a « liké » que 232 comptes, parmi lesquels des proches, des joueurs, des sponsors, des techniciens, entraîneurs physique ou du corps médical. Et certains qui sont ses partenaires anciens ou actuels, au FC Barcelone.

Lionel Messi suit les Français du Barça, sauf Antoine Griezmann

Citons Marc André Ter Stegen, Jordi Alba, Gérard Piqué, Philippe Coutinho… Ou les Français Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti et même Lucas Digne, depuis parti à Everton. Mais pas (encore) Antoine Griezmann, le dernier recruté par le club blaugrana. Lionel Messi n’a non plus Ansu Fati, qu’il avait pourtant adoubé sur les réseaux sociaux, en posant avec lui comme une façon de dire que la relève était là. La belle entente entre le roi et celui qui voudrait l’être un jour aurait été mise à mal, après qu’Ansu Fati a quitté le frère de l’Argentin, son agent, pour rejoindre l’écurie Polaris de George Mendes… L’agent d’un certain Cristiano Ronaldo.

Un intérêt pour Chelsea et son ancien gardien Thibaut Courtois

Lionel Messi suit sinon Manchester City et Chelsea en plus Barça pour seuls clubs qui trouvent intérêt, pour lui sur la toile. Il n’est aussi abonné qu’à un seul et unique joueur du Real Madrid, qu’est le gardien Thibaut Courtois. Sans que l’on ne sache vraiment pourquoi, dans la mesure où les deux hommes n’ont jamais partagé le même vestiaire t ne sont pas réputés être proches. A moins que le gardien belge soit la raison du like de La Pulga, pour le club de Chelsea qu’il fréquentait avant le Real!