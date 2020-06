Médias : Radio France recrute Bixente Lizarazu

Bixente Lizarazu s’engage avec Radio France. C’est le groupe, lui même, qui l’a annoncé via un communiqué sur son site. L’ancien champion du monde 98 a été recruté en tant que spécialiste du football et ambassadeur du sport. Il prendra ses fonctions à la rentrée, en septembre 2020.

Une page se tourne pour Bixente Lizarazu, avec RTL. Après 12 saisons passées avec la station du groupe M6, l’ancien latéral gauche tourne la page.« Je suis très heureux de rejoindre Radio France dont les antennes accordent une grande importance au football et au sport. Je ferai chaque semaine partager l’expérience et l’aventure humaine de mes invités. » Le joueur a tenu également à remercier RTL, sur ses réseaux sociaux, groupe avec lequel il a instauré sa propre émission de football hebdomadaire : Le club Liza. « Grand merci à RTL France. Merci à toutes les équipes et particulièrement tous les journalistes du service des sports. Bonne continuation à vous. » Avec le groupe de Radio public, le joueur animera une émission sur France Bleu , le dimanche, de 19h à 20h, consacrée au football, à la nature, à l’aventure, tous ce qui passionnent l’ancien munichois.

Suite à mon arrivée sur @radiofrance en septembre 2020, grand merci à @RTLFrance pour ces 12 belles saisons passées ensemble .

Merci à toutes les équipes et particulièrement tous les journalistes du service des sports👊. Bonne continuation à vous. On se verra sur les stades 😜 https://t.co/Dbcq0FlpDU — Bixente Lizarazu (@BixeLizarazu) June 18, 2020

Le joueur se positionne pour la rentrée

Bixente Lizarazu sera aux manœuvres de plusieurs émissions sportives. Outre sa nomination avec RTL France pour animer des débats autour du sport, le joueur a été désigné, récemment, par la chaine espagnole Média Pro, nouveau diffuseur de la Ligue 1 l’an prochain, pour commenter les matches de championnat. En partenariat avec le groupe privé TF1, il commentera sur la nouvelle chaine de télé Téléfoot, en compagnie de Grégoire Margotton. Il est également consultant pour les chaines L’Equipe et TF1.