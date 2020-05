OM – Benedetto double Payet sur les réseaux sociaux

Au match de la popularité, Dimitri Payet a perdu un round au cours du confinement, face à son partenaire argentin, Dario Benedetto. Lequel est devenu en ce mois de mai, le joueur le plus suivi de l’OM, sur les réseaux sociaux. Cela, à l’addition des followers de trois des principaux du web que sont : Facebook, Twitter et Instagram. Les deux phocéens approchent un même nombre de 2,6 millions d’euros d’abonnés.

2,6 M de followers pour les deux joueurs de l’OM

Mais aux données de l’agence digitale Iquii Sport, Dario Benedetto a progressé de 0,17% sur le dernier mois de confinement, quand Dimitr Payet a régressé de 0,24%. Néanmoins les deux joueurs gagnent chacun une place au classement des footballeurs les plus suivis de la Ligue 1, au profit de la dégringolade de Presnel Kimpembe (-13,38%). L’Argentin est 18, son partenaire, 19e.

Benedetto et Payet ne dominent pas partout

Entre les deux, le match est serré et intéressant. Dimitri Payet a une page Facebook à près de 75 000 abonnés, qui n’est plus alimentée depuis deux ans. Benedetto n’en a pas. Le premier domine sur Twitter avec 677,3 K followers (contre 477,4 K), à l’arrêt de l’étude au 15 mai, l’autre gagne le réseau Instagram, à 2,1 millions d’abonnés et 1,8 millions pour l’international tricolore. S’ils dominent sur le nombre, ils ne sont pas leaders partout ; sur Facebook, Kevin Strootman a presque 600 000 « j’aime », tandis que Twitter a Florian Thauvin pour pesque millionnaire (913,1 K).