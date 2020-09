OM : Luis Henrique transféré, vague de nouveaux abonnés 2.0

Luis Henrique en changeant de vie, s’est fait de nouveaux amis. Plus sûrement sur le virtuel qu’en vrai, même s’il aura l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ses nouveaux partenaires, de l’Olympique de Marseille. Sur le digital, par contre, l’attaquant brésilien engrange à grande vitesse, depuis une semaine. Et ce, même avant qu’il ne s’engage officiellement avec le club phocéen, pour une durée de cinq ans.

70% de followers en plus en un semaine pour Luis Henrique

C’était le 25 septembre, ce jour-là, selon nos observations relevées sur Socialblade, il a gagné presque 15 000 followers, sur une audience, avant le début des rumeurs à 45 followers sur sa page Instagram. C’est seule présence officielle, sur l’un des principaux réseaux sociaux, avec Facebook et Twitter. Entre les premières annonces le concernant, le 21 septembre et la date du 27 hier, soit sur les six derniers jours, l’audience de Luis Henrique a gonflé de plus de 70%.

Encore très loin des joueurs de l’OM les plus suivis

Avant, tel que nous le montre le graphique ci-dessous, il gagnait moins d’une centaine de followers par jour. Désormais il engrange, et avoisine les 77 000, ce lundi 28 septembre. Cela reste toutefois (très) modeste, à côté de ses partenaires, millionnaires sur le réseau social d’images : Dario Benedetto (2,1 M de followers), Dimitri Payet (1,8 M) et Florian Thauvin (1,1 M).

L’évolution du nombre d’abonnés de Luis Henrique

Chronologie :

* 21 septembre = 1res rumeurs à son sujet

* 25 septembre = officialisation de son transfert