Le onze des joueurs les plus recherchés sur Google en Ligue 1 2019-20

Ce n’est pas à proprement parler un « onze » dans le sens de l’équité sportive, avec le respect des postes de chacun. Celui donné par SemRush concerne les joueurs de la Ligue 1 qui ont été au centre du plus grand nombre de recherches sur Google à leur sujet. Il fait forcément la part belle au PSG champion de France et à ses stars, Neymar en tête devant Kylian Mbappé. Naturellement, puisqu’ils sont les deux joueurs et les plus suivis sur les réseaux sociaux et les plus exposés médiatiquement.

Les joueurs du PSG, surtout Neymar, dominent les recherches Google

Avec toutefois, c’est à noter, un Neymar sur une autre sphère que tout le reste de ses camarades. Selon SemRush, spécialiste de l’analyse et du marketing digital, le Brésilien cumule près de 2 millions de recherches moyennes mensuelles estimées, sur la saison 2019-20 de Ligue 1, entre le mois d’août 2019 et avril 2020. Estimations, tel qu’on l’écrit, du volume de recherches sur un mot clé, et non les chiffres officiels du moteur de recherche. Ces données reposent sur le volume total de requête à l’année, divisé par le nombre de mois de l’étude. Cela donne une tendance claire, des hommes les plus ciblés su grand public.

L’OL, l’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais placent leurs joueurs

Aux côtés des Parisiens se glissent trois joueurs de l’OL (Depay, Cherki et Dembélé), deux de l’OM (Benedetto et Thauvin) et un de l’AS Monaco (Ben Yedder) et du Stade Rennais, avec Eduardo Camavinga. En moyenne, un joueur de ce onze des noms les plus tapés sur google compte 335 380 requêtes moyennes mensuelles. C’est-à-dire un peu moins de 90 000 de plus que n’en a Mauro Icardi, troisième de la Ligue 1 sur ce secteur. L’Argentin a passé la saison en prêt au Paris Saint-Germain et la question de son futur (il a une option d’achat fixée avec l’Inter), agite les soutiens du club de la capitale, depuis déjà plusieurs semaines, sinon mois.

Beaucoup de recherches liées à l’ASSE, moins à ses individualités

Relevons enfin, l’absence de joueurs de l’AS Saint-Etienne dans ce onze, alors que tel que nous l’avions remarqué plus tôt fin mai, les Verts sont les troisièmes de la Ligue 1, en terme de recherches sur la saison.